Erden Timur, \'\'Icardi ayrılacak\'\' iddialarına son noktayı koydu

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Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden de istifa etti.

Önemli açıklamalara imza atan Timur, takımın yıldızı Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmamasıyla ilgili ortaya atılan iddialara da açıklık getirdi.

"ÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Icardi "Takıdam ayrılacak" iddialarına açıklık getiren Timur, "Icardi gelirken, 40 milyonluk teklife rağmen geldi. Menajeri, herkes söyledi. Galatasaray'da 1 sene bunu yaşadın devam ettir, yine teklif gelir dedi. Mauro çok özel bir insan. Duygusunu anlar insanın. Benim sürekli arkamda durur, vefa gösterir. Böylesi çok çok az insandır. Gerçek sahiplenmeyi Icardi'de yaşadım. Rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur, o kararı da geçen sene büyük özveriyle verdi. Öyle olacağını düşünmüyorum" dedi.