Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Spor

Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu

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Erden Timur, Galatasaray'da Sportif Aş'deki görevinden ayrıldığını söyledi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Timur, ''Icardi takımdan ayrılacak mı?'' sorusuna, ''Mauro çok özel bir insan. Duygusunu anlar insanın. Benim sürekli arkamda durur, vefa gösterir. Böylesi çok çok az insandır. Gerçek sahiplenmeyi Icardi'de yaşadım. Rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur, o kararı da geçen sene büyük özveriyle verdi. Öyle olacağını düşünmüyorum'' diyerek yanıt verdi.

04.06.2024 12:02
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Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden de istifa etti.

Önemli açıklamalara imza atan Timur, takımın yıldızı Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmamasıyla ilgili ortaya atılan iddialara da açıklık getirdi.

"ÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Icardi "Takıdam ayrılacak" iddialarına açıklık getiren Timur, "Icardi gelirken, 40 milyonluk teklife rağmen geldi. Menajeri, herkes söyledi. Galatasaray'da 1 sene bunu yaşadın devam ettir, yine teklif gelir dedi. Mauro çok özel bir insan. Duygusunu anlar insanın. Benim sürekli arkamda durur, vefa gösterir. Böylesi çok çok az insandır. Gerçek sahiplenmeyi Icardi'de yaşadım. Rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur, o kararı da geçen sene büyük özveriyle verdi. Öyle olacağını düşünmüyorum" dedi.

Erden Timur, \'\'Icardi ayrılacak\'\' iddialarına son noktayı koydu

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Son Dakika Spor Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ankara null: mertensde gider icardide kimse oynatamaz artik bunlari TAKİM BİTTİ 4 8 Yanıtla
  • Adem Kunt: Giden gider. Kalan kalir. Zorla takimin basinda tutacak degliz. Ilerde bize baskan olabilecek insan ama gs den buyuk tutmamaliyiz. 5 1 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Şahısların değil Gs nin taraftarıyız.Kim gidiyorsa yolu açık olsun. 6 0 Yanıtla

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