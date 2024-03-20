Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Sönmez için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Galatasaraylı eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spor ve medya camiasından birçok kişi katıldı.

Hatice Gönül Sönmez'in naaşı daha sonra Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

Hatice Gönül, Zeytinburnu, Erden Timur, Galatasaray, Sportif AŞ, Magazin, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Yalova’daki depremin ardından, “Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir“ uyarısı Yalova'daki depremin ardından, "Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir" uyarısı
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement