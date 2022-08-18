Erdinç Sözer: "Galibiyeti hak etmiştik" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "Galibiyeti hak etmiştik"

18.08.2022 23:56

- Erdinç Sözer: "Galibiyeti hak etmiştik" Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Royal Antwerp karşısında galibiyeti hak ettiklerini fakat maçın berabere bittiğini söyleyerek, gelecek hafta deplasmanda tur atlayan taraf olmak istediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika ekibi Antwerp ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, son dakikada yedikleri golle emeklerine yazık olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Beklediğimiz mücadeleli bir maç oldu, iyi bir takıma karşı oynadık, biz de iyi bir takımız. 90 dakika büyük emek verdik, güzel bir golle öne geçtik, skoru tutmamız gerekiyordu. Bir orta ile beraberlik golünü yedik ve maç 1-1 bitti. İlk devre daha hızlı oynamamız gerekiyordu, topla çok durağan kaldık. İkinci devre daha hızlandık daha iyi oynadık. En iyi dönemimizde golü bulduk. Sakatlık riski olan oyuncularımızı kenara aldık, duran top sonrasında dönen pozisyonda golü yedik. Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik. Netanya'ya karşı da sahamızdaki ilk maçta 1-1 berabere kalmıştık, sonra turu geçtik. O istekle, o motivasyonla rövanşa gideceğiz. Tur atlamayı çok istiyoruz. Yarın yenilenme çalışması yapacağız, ardından Kayseri maçımız var, üç günde bir maç kolay değil. Gelecek hafta bizim için, oyuncular için, kulüp için önemli bir hafta. Çok iyi odaklanmamız gerek. Ondan sonra ilerisine bakacağız. Kayseri ve Antwerp maçlarının ikisinden de başarıyla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turu geçmeyi istediklerinin altını çizen Erdinç Sözer, "İki takımı aynı seviyede görüyorum belki bizi biraz daha iyi görüyorum. Bunu da maçta gösterdik. Bu maçı domine etmeye çalıştık, daha çok emek verdik. Antwerp iyi ve organize bir takım. Hızlı oyuncuları var. Gelecek hafta Antwerp'te şansımız var. O istek ve motive ile maçı almamız lazım. O istek ile de oynamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Erdinç Sözer: Galibiyeti hak etmiştik Erdinç Sözer: Galibiyeti hak etmiştik Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'Galibiyeti hak etmiştik' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erdinç Sözer: "Galibiyeti hak etmiştik" - Son Dakika
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