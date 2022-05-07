Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu

07.05.2022 22:21
Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Oyundan genel olarak memnun olduğunu dile getiren Sözer, "Oyun felsefemizi sahaya yansıttık. Takımı o yönden tebrik etmek lazım. İstediğimiz neticeyi bulamadık. Öne doğru oynadığımız zaman pozisyon çıkardık. Galatasaray çok büyük bir takım, saygı duyuyoruz. Ama bizim maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu. Oyunu kazandık, netice olarak 0-0 berabere kaldık. Kendi oyunumuzdan zevk alıyoruz. İstediğimiz oyun için haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Bizim oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Her takıma karşı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyoruz. Bugün de pozisyonları değerlendirebilseydik maçı rahat kazanabilirdik. Galatasaray her zaman tehlikeli bir takım. Son anlarda pozisyona da girdi. Galatasaray'da güzel bir kaleci var. Onu tebrik etmek lazım. Çok zor pozisyonları çıkardı. Her zaman iyi ve tecrübeli bir kaleci. Bizim gol pozisyonlarımızı kurtardı" dedi.

"EFE ARDA'NIN YOLU AÇIK OLSUN"

Galatasaray karşısında ilk 11'de görev alan genç stoper Efe Arda Koyuncu ile ilgili konuşan Sözer, "Çok genç bir oyuncuyu oynattık, Efe Arda'yı. Son 5, 6, 7 haftada bizimle idmandaydı. Bugün nasip oldu. Efe Arda'yı takıma koyduk. Yolu açık olsun. Elimizden gelen yardımı etmeye çalışacağız. Destek olmaya çalışacağız. Bugün soğukkanlı oynadı. Efe Arda'yı tebrik etmek lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti! Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti! Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Göçmenlerin sınırı geçtiğini öne süren Sinan Oğan'a, Van Valiliği'nden cevap geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz
21:52 Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti!
21:49 Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 22:28:21. #1.11#
SON DAKİKA: Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement