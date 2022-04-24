Erdinç Sözer: Oyunu domine ettik - Son Dakika
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Erdinç Sözer: Oyunu domine ettik

24.04.2022 18:57
Erdinç Sözer: Oyunu domine ettik

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunduKendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını kaydeden Sözer, "Sezon sonuna giriyoruz.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını kaydeden Sözer, "Sezon sonuna giriyoruz. Her maç final maçı. Sezon finalinde herkes hedeflerinin peşinde koşuyor. Bugün pas oyunumuzla istediğimiz futbolu sahaya yansıtarak 3-0 kazanmamız bize çok yakıştı. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Biz her zaman öne doğru oynamak istiyoruz. Tabii ki tehlikeli bir oyun. Pas kaybında rakipler hızlı çıkabiliyor. Bu nedenle savunmayı ve merkezdeki oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Bütün takım, her top kaybında baskı kurdu. 90 dakikada sadece 2 tane geçiş şansı tanıdık rakibe ve oyunu domine ettik. Bu nedenle memnunuz. Avrupa kupalarında yarışmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.Sakatlığı bulunan Okaka'nın durumuyla ilgili bilgi veren Sözer, "Okaka bu hafta bireysel çalıştı. Günden güne bakmamız lazım. Yakın dönemde dönmesini istiyoruz ama günden güne bakıyoruz durumuna. Cuma günü takıma dahil olma imkanı olursa biz de isteriz dönmesini ama şu anda mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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