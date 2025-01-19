ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakarya spor maçını anlatan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, maç sırasında canlı yayında kalp krizi geçirerek fenalaştı.

KALP MASAJI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Maçın son dakikalarında fenalaşarak bilincini kaybeden Erdoğan Arıkan, hemen hastaneye kaldırıldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alınan spikerin durumunun hala ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ayrıca, TRT Spor ekranlarında uzun yıllardır görev yapan Arıkan'ın, saha içinde yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi.

TRT SPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ: YOĞUN BAKIMDA

TRT Spor, ünlü spikerin yoğun bakıma alındığını duyurdu. Kanaldan yapılan açıklamada "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü- Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da doğan Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak medya kariyerine başlayan Arıkan, TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. Ardından spor spikerliği alanına yönelen Arıkan, dünya çapında büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Şimdiye kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat Oyunları'nda spikerlik yapan Arıkan, TRT Spor'un vazgeçilmez simalarından biri.