ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Spor

ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

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TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'deki Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlattığı canlı yayın esnasında kalp krizi geçirdi. Kalp masajıyla hayata döndürülen Arıkan, hemen hastaneye kaldırıldı. GATA Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü spikerin durumu ciddiyetini koruyor.

19.01.2025 21:25  Güncelleme: 21:34
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakarya spor maçını anlatan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, maç sırasında canlı yayında kalp krizi geçirerek fenalaştı.

KALP MASAJI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Maçın son dakikalarında fenalaşarak bilincini kaybeden Erdoğan Arıkan, hemen hastaneye kaldırıldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alınan spikerin durumunun hala ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ayrıca, TRT Spor ekranlarında uzun yıllardır görev yapan Arıkan'ın, saha içinde yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi.

TRT SPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ: YOĞUN BAKIMDA

TRT Spor, ünlü spikerin yoğun bakıma alındığını duyurdu. Kanaldan yapılan açıklamada "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü- Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da doğan Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak medya kariyerine başlayan Arıkan, TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. Ardından spor spikerliği alanına yönelen Arıkan, dünya çapında büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Şimdiye kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat Oyunları'nda spikerlik yapan Arıkan, TRT Spor'un vazgeçilmez simalarından biri.

ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

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Son Dakika Spor ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Remzi Ozdemir:
    Geçmiş olsun Allah şifalar versin 84 0 Yanıtla
  • Engin Karadağ:
    Ne olduysa yapılan aşılardan sonra oldu kalp krizleri arttı 76 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    cok cok gecmis olsun cok degerli bir spor spikeri .Allahim insalllh yardimcisi olur 47 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    hep bu aşılar 42 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Allah acil şifalar versin amin ???? 41 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tassakmı geçiyorsunuz hani nerede canlı yayın 3 20 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Corona asilarinin etkisi millet patir patir dokulmeye basladi 14 0 Yanıtla
  • Çağdaş DAĞ:
    Sıvılar nefes aldırmadan devam ediyor görevin ifasına.. ??Benim anlamadığım normal birşeymiş gibi herkesin geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin demesi.. 5 3 Yanıtla
  • Merhaba:
    Çok geçmiş olsun.Allah şifasını versin. 8 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    bırak artık işi ölene kadar çalışırsın artık 1 5 Yanıtla
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