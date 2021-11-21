Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2

Bu sezon dördüncü maçında ikinci galibiyetini alan ve puanını 7'ye çıkaran Ereğli Belediyespor, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. - ZONGULDAK

Ereğli ekibi ilk yarıyı Emre Aydoğan 'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına Emir Özbilen'in golüyle başlayan Ereğli Belediyespor, 61. dakikada kalesinde golü gördü. 3 dakika sonrasında penaltıdan Murat Güneş'in golüyle yeniden farkı 2'ye çıkaran eflatun beyazlılar, Sercan Çekmen, Emre Aydoğan, Fahri Eren Pamuk'un da golleriyle maçı farklı kazandı.

Kdz. Ereğli Belediyespor, Alaplı İlçe Stadı'nda Bakırköyspor ile karşılaştı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor , ligin 4. maçında Bakırköyspor'u 6-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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