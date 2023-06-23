Adeta dibi görüyor! Eren Derdiyok İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen'da forma giyecek - Son Dakika
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Adeta dibi görüyor! Eren Derdiyok İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen'da forma giyecek

23.06.2023 14:17

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nden ayrılan Eren Derdiyok, İsviçre 2. Ligi ekibi Schaffhausen'da forma giyecek. Deneyimli santrfor, MKE Ankaragücü formasını sadece 1 maçta 22 dakika giymişti.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nden ara transfer döneminde ayrılan Eren Derdiyok'un yeni rotası İsviçre oldu.

İSVİÇRE 2. LİGİ'NDE FORMA GİYECEK

Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk yarısını MKE Ankaragücü'nde geçirdi. Deneyimli santrforun yeni adresi Schaffhausen oldu. Derdiyok, yeni sezonda İsviçre 2. Ligi'nde forma giyecek.

SADECE 22 DAKİKA FORMA GİYDİ

Eren Derdiyok geçen sezon MKE Ankaragücü formasını sadece 1 maçta 22 dakika giydi. Deneyimli santrfor, ocak ayından bu yana sahalardan uzak.

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Son Dakika Spor Adeta dibi görüyor! Eren Derdiyok İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen'da forma giyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adeta dibi görüyor! Eren Derdiyok İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen'da forma giyecek - Son Dakika
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