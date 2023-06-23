Geçen sezon MKE Ankaragücü'nden ara transfer döneminde ayrılan Eren Derdiyok'un yeni rotası İsviçre oldu.
Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk yarısını MKE Ankaragücü'nde geçirdi. Deneyimli santrforun yeni adresi Schaffhausen oldu. Derdiyok, yeni sezonda İsviçre 2. Ligi'nde forma giyecek.
Eren Derdiyok geçen sezon MKE Ankaragücü formasını sadece 1 maçta 22 dakika giydi. Deneyimli santrfor, ocak ayından bu yana sahalardan uzak.
Son Dakika › Spor › Adeta dibi görüyor! Eren Derdiyok İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen'da forma giyecek - Son Dakika