Eren Dinkçi’nin golü yetmedi, Heidenheim Bayern Münih\'e karşı son saniyede yıkıldı

Almanya Bundesliga’nın 32. haftasında şampiyon Bayern Münih, ligde kalma mücadelesi veren Heidenheim’i ağırladı.

EREN'İN GOLÜ YETMEDİ, 90+10'DA YIKILDILAR

Mücadeleyi uzun süre önde götüren Heidenheim, 90+10. dakikada yediği golle yıkıldı. Maçın son anlarında Alman futbolcu Diant Ramaj’ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 3-3’ü yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Öte yandan Türk futbolcu Eren Dinkçi de bu müsabakada Bayern Münih ağlarını havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, 31. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Ligin 18. ve son sırasında bulunan Heidenheim, aldığı beraberlikle puanını 23’e yükseltti. Ligde 17. sıradaki Wolfsburg'un 25, 16. basamaktaki St. Pauli’nin de 26 puanı var.