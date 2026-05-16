Eren Kıvanç Taşyaran Finalde!

Milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında finale yükseldi.
Pazarcık kentindeki organizasyonda elemeler ve yarı final etaplarını geçen Eren Kıvanç, finalde yarışmaya hak kazandı.
Milli pentatlet, yarı final mücadelesinde grubunu 18 sporcu arasında 1554 puanla 2. sırada tamamladı.
Erkekler kategorisinde yarın yapılacak finalde, 18 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu da kadınlarda adını finale yazdırmıştı.
