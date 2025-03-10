Eren Ülkü, Avrupa Şampiyonası İçin Hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Eren Ülkü, Arnavutluk'ta düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Sakarya'ya ve ülkesine büyük bir gurur yaşatmak için mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Eren Ülkü, Arnavutluk'ta düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak. Genç sporcu, Sakarya'nın bu alandaki başarı grafiğini yükseltmek ve şehrine kritik bir galibiyet kazandırmak için müsabaka öncesi yoğun bir hazırlık süreci geçirmişti. 8 ve 14 Mart arasında düzenlenecek şampiyonada grekoromen stil 72 kilogramda mindere çıkacak olan Ülkü, hem şehri hem de Ay Yıldızlı bayrağı temsil edecek. Şampiyona yoluna mutlak şampiyonluk hedefiyle çıkan Eren Ülkü, kariyerine Avrupa Şampiyonluğu derecesini kazandırıp şehre şampiyon olarak dönmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Sakarya'mızın gururu, başarılı güreşçimiz Eren Ülkü'ye çıktığı Avrupa yolunda başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız. Başarıların daim olsun Eren" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA