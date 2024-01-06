Erencan Yardımcı, Gaziantep FK maçında attığı golle gol sayısını 6\'ya çıkardı

Pendikspor forması giyen 21 yaşındaki Erencan Yardımcı, dün oynanan Gaziantep FK maçında attığı golle, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Genç forvet; Aytaç Kara ve İrfan Can Kahveci ile beraber ligin en çok gol atan 3 yerlisinden biri oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Pendikspor arasında oynanan müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Pendikspor'un golcüsü Erencan Yardımcı, skoru 2-2'ye getiren golü attı. 21 yaşındaki forvet, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti. Takımının bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan genç santrfor, ligde de skor katkısı bakımından dikkat çeken yerli oyunculardan biri olarak ön plana çıktı. Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'nın (9) ardından İrfan Can Kahveci ve Erencan Yardımcı, 6'şar golle en fazla gol atan yerli oyuncular oldu.

Genç futbolcu, 10 Aralık 2023'te oynadıkları Kayserispor maçından sonra sakatlığından dolayı Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü maçlarında forma giyememişti. 21 yaşındaki forvet, sakatlık dönüşü oynadığı ilk maçta da gol bulmuş oldu. Bu sezon 14. lig maçına çıkan Erencan Yardımcı, daha önce de Sivasspor, Konyaspor, İstanbulspor, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında ağları sarsmayı başardı. - İSTANBUL