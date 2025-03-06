Erenler Belediye Başkanı Dinç, Yenimahallespor\'a Destek Sözü Verdi

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Yenimahalle spor yönetici ve oyuncularıyla idman programında buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Küpçüler - Yenimahallespor'u ziyaret etti. Takımın idman programında kulüp yönetimi, teknik ekip ve futbolcular ile bir araya gelen Dinç, tüm takıma başarı dileklerini iletti. Dinç, "Öncelikle bu yeni oluşumdan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Yaşıtlarımıza baktığımız zaman hepimizin bir futbol veya farklı spor branşı geçmişi var. Çünkü ülke olarak sporu seviyoruz. Fakat sizler sporu profesyonel bir şekilde yapıyorsunuz. Maşallah her birinizde ayrı yetenekler hakim. Kazasız, sakatlıksız bir sezon ve başarılar diliyorum. Erenler Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - SAKARYA