Erenler Belediye Başkanı Dinç, Yenimahallespor'a Destek Sözü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erenler Belediye Başkanı Dinç, Yenimahallespor'a Destek Sözü Verdi

Erenler Belediye Başkanı Dinç, Yenimahallespor\'a Destek Sözü Verdi

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yenimahallespor'un idmanını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

06.03.2025 16:00  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle spor yönetici ve oyuncularıyla idman programında buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Küpçüler - Yenimahallespor'u ziyaret etti. Takımın idman programında kulüp yönetimi, teknik ekip ve futbolcular ile bir araya gelen Dinç, tüm takıma başarı dileklerini iletti. Dinç, "Öncelikle bu yeni oluşumdan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Yaşıtlarımıza baktığımız zaman hepimizin bir futbol veya farklı spor branşı geçmişi var. Çünkü ülke olarak sporu seviyoruz. Fakat sizler sporu profesyonel bir şekilde yapıyorsunuz. Maşallah her birinizde ayrı yetenekler hakim. Kazasız, sakatlıksız bir sezon ve başarılar diliyorum. Erenler Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Erenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erenler Belediye Başkanı Dinç, Yenimahallespor'a Destek Sözü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:46:13. #7.11#
SON DAKİKA: Erenler Belediye Başkanı Dinç, Yenimahallespor'a Destek Sözü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.