Ergene'de kros yarışması yapıldı - Son Dakika
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Ergene'de kros yarışması yapıldı

18.05.2022 11:34
Ergene'de kros yarışması yapıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kros yarışması yapıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kros yarışması yapıldı.

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde gençler ve büyükler kategorisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde kros koşusu düzenlendi. Marmaracık Mahallesi 17. Sokaktan başlayarak Ergene futbol sahasında son bulan yarışmada gençler ve büyükler kıyasıya yarıştılar. Kros Yarışmasının startını Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı verdi. Kaymakam Taşçı organizasyon da emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmada büyükler kategorisinde Barış Gökçearslan birinci olurken, Kerem Yavaş ikinci, Sebahattin Tural da üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Fulya Saday birinci, Fatmagül Şalvacıoğlu ikinci, Rukiye Kılıçalp üçüncü Helin Akgün ise dördüncü oldu.

Genç erkekler kategorisinde ise Baran Demir birinciliği elde ederken Ferit Kaya ikinci, Mert Ayna üçüncü Musa Uzun ise dördüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde takım halinde birinciliği Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde ederken, Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Genç erkeklerde takım sonuçlarında Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. - TEKİRDAĞ

Ergene'de kros yarışması yapıldı
Ergene'de kros yarışması yapıldı
Ergene'de kros yarışması yapıldı
Ergene'de kros yarışması yapıldı
Ergene'de kros yarışması yapıldı
Ergene'de kros yarışması yapıldı
Ergene'de kros yarışması yapıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ergene'de kros yarışması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene'de kros yarışması yapıldı - Son Dakika
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