Ergene'de salon sporları geliştiriliyor - Son Dakika
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Ergene'de salon sporları geliştiriliyor

22.08.2022 09:51
Ergene'de salon sporları geliştiriliyor

Ergene Kaymakamlığı çatısı altında, salon sporlarını ilçe geneline yaymak ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı'nın başkanlığında proje toplantısı gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamlığı çatısı altında, salon sporlarını ilçe geneline yaymak ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı'nın başkanlığında proje toplantısı gerçekleştirildi.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı projeyle ilgili bilgiler verdi. Basketbol, voleybol, hentbol, güreş, muay thai, kort tenisi ve yüzme branşlarında yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Toplamda 7 branş ve bin 40 sporcuya ulaşan çalışmanın gerçekleştirildiği, Ergene Kaymakamlığı'nca ilgili sporculara bin 40 adet çanta, 11 adet forma takımı, 115 adet eşofman, branşa özgü toplar ve antrenman malzemelerinin temin edildiği, okul spor salonlarının bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaymakam Taşçı ise yaptığı açıklamada, yapılan faaliyetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu faaliyetlerin artarak devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının sonunda Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı Ergene'de salon sporlarının gelişmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek plaket takdim etti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Mehmet Emin Taşçı, Hisarcık, gençlik, Ergene, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergene'de salon sporları geliştiriliyor - Son Dakika

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