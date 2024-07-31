Ergene Velimeşespor Başkanı Serkan Bezgin Tekrar Seçildi

Spor

3. Lig'in Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor'un olağanüstü genel kurulu sonunda mevcut başkan Serkan Bezgin tekrar seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunarak kabul edilmesinin ardından yeni yönetim seçimi gerçekleştirildi.

Velimeşe Naim Süleymanoğlu Tesislerinde yapılan ve Serkan Bezgin başkanlığındaki tek liste ile gidilen seçimde yeni yönetimde Yunus Eroğlu, Engin Özcan, Ali Rıza Denishan, Mehmet Erkul, Ersin Arda, Onur Turan, Osman Eminoğlu, Onur Burak Atılgan, Hasan Bayram, Tuncer Köylü, Erol Yürük, Yavuz Selim Mazı, Adem Nayir, Kenan Alçık, Hulusi Tor, Doğan Tercan, İlker Varlı, Recai Taşkın, Göksel Dinler, Hüseyin Baran Demir, Eşref Sevim yer aldı.

Genel kurulun ardından üyelere yönelik bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Ergene Velimeşespor Başkanı Serkan Bezgin, "Tekirdağımızın, Ergenemizin gururu Ergene takımımızın olağanüstü genel kuruluna katılan, bizlere inanarak, güvenerek bir kez daha yetki veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ