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Ergi Kırkın ve Yankı Erel M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Ergi Kırkın ve Yankı Erel M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu

Milli tenisçilerimiz Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar'da düzenlenen M25 Doha turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. İlk turu walkover olarak geçen ikili, çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise Çek rakiplerini yenerek finale çıktı. Finalde Japon rakiplerini mağlup eden Erel ve Kırkın, birlikte ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.

Ergi Kırkın ve Yankı Erel M25 Doha Turnuvası\'nda şampiyon oldu
21.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:23
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Milli tenisçilerimiz Ergi Kırkın ve Yankı Erel Katar'da düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü M25 Doha turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda ilk turu walkover olarak geçen Kırkın/Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise 1 numaralı seri başı Çek rakipleri Marek Gengel/Matej Vocel'i yenerek finale ilerledi. Final karşılaşmasında Japon tandem Masamichi Imamura/Naoki Tajima'ya karşı 4-6, 6-3, 10-2 üstünlük sağlayan Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi, birlikte ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: DHA
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Japon, Katar, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

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