Ergin Ataman: 2025 Avrupa Şampiyonası\'nda madalya için savaşan bir takım olabiliriz

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası için iddialı konuşarak, turnuvaya katılacaklarına ve madalya mücadelesi vereceklerine inandığını söyledi.
Elemelerde B Grubu'ndaki ilk 2 maçında 22 Şubat'ta İtalya ve 25 Şubat'ta İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla buluştu.
Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'yle yeni bir sürece başladıklarını belirterek, "Yeniden milli formayla burada olmak benim için heyecan ve gurur verici. Kendi salonum. İtalya ve İzlanda ile oynayacağız. En formda oyuncuları seçmeye çalıştık. Kendi takımlarında süre alamasalar da taktik anlamda kullanmak isteyeceğimiz oyuncuları kadroya çağırdık." ifadelerini kullandı.
İtalya ile deplasmanda zor bir mücadeleye çıkacaklarını aktaran Ataman, "İtalya zor bir takım. 2-3 yıldır istikrarlı bir şekilde oynuyorlar. İyi bir takımları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Oradan en iyi sonuçla döneceğiz. Sonra İzlanda ile oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir müsabaka. Gruptaki bir diğer ekip ise Macaristan. Tehlikeli bir takım." şeklinde görüş belirtti.
Grupta 4 takımdan 3'ünün Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini ifade eden deneyimli başantrenör, "Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı ve orada iddialı olacağımızı düşünüyorum. Madalya için savaşan bir takım olabiliriz. Bu gücümüz var. Bunu kullanmamız lazım. NBA'deki oyuncularımızın yokluğunda bu maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Tarık Biberovic, ciddi bir gelişim gösterdi"
Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Tarık Biberovic'in ilk kez aday kadroya çağrılmasını da değerlendirdi.
23 yaşındaki basketbolcunun bu sezon etkili bir performans gösterdiğinin altını çizen deneyimli başantrenör, "THY Avrupa Ligi'nde de ciddi dakikalar alıyor. Pencere maçlarında Tarık'ı kullanacağız. Tarık ciddi bir gelişim gösterdi. Milli takıma katkı vereceğine inanıyorum. Uzun yıllardır Fenerbahçe'de ve Türk olarak oynuyor. Tarık'ı devşirme oyuncu değil de Türk olarak kullanabiliriz." şeklinde konuştu.
Tarık Biberovic'in yerli oyuncu statüsüne geçmesi durumunda takıma devşirme bir oyuncu katabileceklerini anlatan Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğimizde takıma çıta atlatacak bir oyuncuya (devşirme) kapımız açık olur. Bu, Avrupa'dan ya da NBA'den olabilir. A Milli Takım oyuncu yetiştirme yeri değil. A Milli Takım en formda ve en iyi oyuncuların yer aldığı başarı odaklı bir sistemdir." görüşlerini paylaştı.
"Hedefim A Milli Takım'la da bir madalya kazanmak"
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman, kulüp kariyerinde tüm başarılara ulaştığını ve milli takımla da madalya kazanmayı hedeflediğini aktardı.
A Milli Futbol Takımı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı başarıların basketbolda da beklendiğini kaydeden Ataman, "A Milli Futbol Takımı başarılı. Kadınlarda voleybol takımımız Türkiye'nin gururu. Futbolcuların çoğu Avrupa'da oynuyor. Voleybolda Ebrar Karakurt dışında oyuncuların tamamı Türkiye'de forma giyiyor. Avrupa'da en fazla NBA oyuncusuna sahip ülkelerden biriyiz. Bazen aflarını isteyen oyuncular da oldu. Bu, elemelerde bize sıkıntı yaşatıyor. Voleyboldaki gibi istikrar sağlanamıyor. Oyuncularımın iyi niyetiyle Avrupa Şampiyonası'na katılırsak bir madalya kazanabiliriz. A Milli Takım ile kupam yok. Hedefim A Milli Takım'la da bir madalya kazanmak. Umarım A Milli Basketbol Takımı neden başarılı olamıyor sorusunun cevabını 2025 Avrupa Şampiyonası'nda verebiliriz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ergin Ataman: 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya için savaşan bir takım olabiliriz - Son Dakika
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