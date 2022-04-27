Erhan Ernak: "Çok istedik ve başardık" - Son Dakika
Üye Girişi

Erhan Ernak: "Çok istedik ve başardık"

27.04.2022 22:55
Erhan Ernak: "Çok istedik ve başardık"

Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Başantrenör Erhan Ernak maçın ardından kupayı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Başantrenör Erhan Ernak maçın ardından kupayı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji'nde Başantrenör Erhan Ernak, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Maçı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Ernak, "İlk maçta deplasmanda, sahasında yenilmemiş bir takımla karşılaşmıştık ve bu 1 hafta boyunca dersimize çok ciddi çalıştık. Başarılı olduk. Burada 13 bin 500 taraftar ve evlerinde bizi destekleyenler, bizim sahadaki 6. oyuncumuz oldu. Atış kaçırdık, savunma hatası yaptık ama moralimiz bozulmadı, bizi motive ettiler. Özel bir teşekkürü hak ediyorlar. Başkanımız, yönetimimiz Şampiyonlar Ligi ve Euroleague'e kadar giden hedeflerini her zaman açıklıyorlar. Biz teknik ekip olarak içinde bulunduğumuz her organizasyonda iddialı olacağız. Her yarışmada varız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Erhan Ernak: Çok istedik ve başardık
Erhan Ernak: Çok istedik ve başardık
Erhan Ernak: Çok istedik ve başardık

YORUMLAR
500
Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu Hüseyin Yücel: 'Yarım kalan hikayeyi tamamladık' Hüseyin Yücel: 'Yarım kalan hikayeyi tamamladık'

İhlas Haber Ajansı, Bahçeşehir Koleji, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erhan Ernak: 'Çok istedik ve başardık' - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
22:29 Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu
22:13 Karısı hamile kalamayınca ilişkiye girdiği baldızını hamile bıraktı! Büyük tepki var
22:04 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı
21:51 İş insanlarına müjde verdi, Bakan Nebati beklediği karşılığı alamayınca şaşırdı: Akşam uyuşukluğu herhalde, daha ne istiyorsunuz?
21:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi davası için ilk açıklama geldi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
21:44 Ünlü DJ, eşofmanı uygun bulunmadığı için uçağa yarı çıplak gitti
21:34 Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğullarıile depremzede arasındaki duşakabin tartışması tepkiye yol açtı
21:04 İşte Babacan'ın anketi! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 23:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Erhan Ernak: "Çok istedik ve başardık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement