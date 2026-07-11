Erkam Kömür, 3. Lig\'e Transfer Oldu

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon başında 3'üncü Lig takımı Kırklarelispor'a kiralanıp, ikinci devreyi boşta geçiren Erkam Kömür'ün yeni adresi yine bir 3'üncü Lig temsilcisi oldu. Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor, 23 yaşındaki sağ bek ile resmi sözleşme imzaladı. Altınordu'da futbola başlayıp 2021'de Göztepe'de profesyonel olan Erkam, tecrübe kazanması için farklı kulüplere kiralık olarak gönderildi. İzmir ekibiyle yollarını ayıran genç krampon Göztepe A takımıyla sadece 1 kupa maçına çıkabildi.