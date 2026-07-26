Erkan Gövercin'e 3 Talip - Son Dakika
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Erkan Gövercin'e 3 Talip

Erkan Gövercin\'e 3 Talip
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Menemen FK'dan ayrılan Erkan Gövercin'e İnegölspor, Adana 01 FK ve Kırklarelispor talip oldu.

TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK ile sözleşmesi sona eren ön libero Erkan Gövercin'e aynı ligden üç takımın talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla ligde 22 maçta 18 kez ilk 11'de şans bulup, toplam 1548 dakika oyunda kalan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile İnegölspor, Adana 01 FK ve Kırklarelispor'un ilgilendiği bildirildi. Öte yandan Erkan'ın alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Menemen temsilcisi ile davalık olduğu gelen haberler arasında.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erkan Gövercin'e 3 Talip - Son Dakika

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