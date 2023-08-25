Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar sevenleri tarafından dikkat çekti.

HAYRANLARI BİNLERCE YORUM YAPTI

Köstendil, yaptığı paylaşıma başarılı kurtarışlarını da ekledi. Sevenleri ise bu paylaşıma Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu görüntüleriyle yorumlar yaptı.

"BURADA OLMAK BİR ONURDUR AJAX"

Başarılı oyuncu paylaşımına, "Burada olmak bir onurdur Ajax. Teşekkürler büyük Kaptan Altay Yıldırım" ifadelerine yer verdi.