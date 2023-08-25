Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı - Son Dakika

Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı

Son Güncelleme: 25.08.2023 17:32

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar sevenleri tarafından dikkat çekti.

HAYRANLARI BİNLERCE YORUM YAPTI

Köstendil, yaptığı paylaşıma başarılı kurtarışlarını da ekledi. Sevenleri ise bu paylaşıma Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu görüntüleriyle yorumlar yaptı.

"BURADA OLMAK BİR ONURDUR AJAX"

Başarılı oyuncu paylaşımına, "Burada olmak bir onurdur Ajax. Teşekkürler büyük Kaptan Altay Yıldırım" ifadelerine yer verdi.

Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı
Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı

Erkan Kolçak Köstendil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı - Son Dakika
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