Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar sevenleri tarafından dikkat çekti.
Köstendil, yaptığı paylaşıma başarılı kurtarışlarını da ekledi. Sevenleri ise bu paylaşıma Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu görüntüleriyle yorumlar yaptı.
Başarılı oyuncu paylaşımına, "Burada olmak bir onurdur Ajax. Teşekkürler büyük Kaptan Altay Yıldırım" ifadelerine yer verdi.
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