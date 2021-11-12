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Erkan Sözeri: "Spor camiasının Halis Özkahya gibi hakemlere ihtiyacı var" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Spor camiasının Halis Özkahya gibi hakemlere ihtiyacı var"

12.11.2021 00:58
Erkan Sözeri:

BB Erzurumspor bay geçtiği hafta ve milli maç arası nedeniyle 3 haftalık aranın ardından oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

BB Erzurumspor bay geçtiği hafta ve milli maç arası nedeniyle 3 haftalık aranın ardından oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri, Halis Özkahya'nın hakemliği bırakma kararına ilişkin, "Spor camiasının Halis Özkahya gibi hakemlere ihtiyacı var" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sözeri, "Bay haftası ve milli maç arası 3 hafta ciddi bir ara oldu. sakat oyuncularımızın tedavisi açısından iyi oldu. Lig ritmini yakalamıştık. Boluspor maçında ritmimizi sürdürmek istiyoruz. Bu maçı da taraftarımızın karşısında kayıpsız geçmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. İyi bir takımımız var. Karakterli bir kadromuz var. Bu şehre layık olabilmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Taraftarımızdan takımımıza destek olmasını istiyoruz. Tam kapasiteyle birlikte seyircimizi yanımızda görmek istiyoruz. 11 maçta 22 puanımız var. Daha da iyisini yapabiliriz. Bunun için çok çalışıyoruz. Özellikle üretme konusunda, kapalı rakipleri açma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ligde daha çok maç var. Final haftalarına çok var. İkinci yarı daha zor geçecek. Hedefe ulaşmak en büyük amacımız. Tribünlerin dolmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Halis Özkahya gibi hakemlerin bu camiada olması gerekir"

Sözeri, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını erken bitiren ve ardından hakemlikten istifa eden Halis Özkahya'nın kararını yeniden değerlendirmesini isteyerek, "Gönlümün razı olmadığı bir şeyi söylemek istiyorum. Doğru neyse onu söylemek istiyorum. Halis Özkahya hakemliği bıraktı. İnsani ve emek verme açısından Halis Özkahya gibi bir hakemimiz insani bir hatayla maça netice edecek bir hata değil. Hakemliği bırakması bizi üzdü. Kararını yeniden gözden geçirmesini istiyorum. Bazı hakemler var, adını söylemek istemiyorum, Halis Özkahya gibi hakemler olsun. Hata yapanların ödüllendirildiği hakemlere meydan kalmasın. Spor camiasını bu anlamda destek olmaya davet ediyorum. Gördüğünü çalan bir hakem. Halis Özkahya gibi hakemlerin bu camiada olması gerekir" dedi.

Eren Tozlu: "Galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz"

Mavi-beyazlı takımın başarılı futbolcularından Eren Tozlu da, "Geçen hafta bay geçtiğimiz için maç oynamadık. Uzun bir süre oldu. Çalışmalarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Rizespor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Boluspor karşısında alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özgür Sert: "Amacım yıllarca Erzurumspor formasını giymek"

Genç oyuncu Özgür Sert de, "İyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Boluspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Mutlak üç puan parolasıyla maça çıkacağız. Hedefim BB Erzurumspor formasını yıllarca giyebilmek" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurumspor Kulübü, Halis Özkahya, Boluspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Spor camiasının Halis Özkahya gibi hakemlere ihtiyacı var' - Son Dakika Spor


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