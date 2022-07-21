Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan 'dan oluşan takımın, çeyrek finalde Macaristan 'a yenildiği belirtildi. Sıralama maçlarında da Mısır ve Çin'e kaybeden ay-yıldızlı ekibin organizasyonu 8. sırada tamamladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Macaristan, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu - Son Dakika

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