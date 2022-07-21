Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu - Son Dakika
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Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu

21.07.2022 18:10
Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu

Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, 8'inci oldu.

Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, 8'inci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan takımın, çeyrek finalde Macaristan'a yenildiği belirtildi. Sıralama maçlarında da Mısır ve Çin'e kaybeden ay-yıldızlı ekibin organizasyonu 8. sırada tamamladığı aktarıldı.

Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yarın Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik'ten kurulu Kadın Kılıç Milli Takımı'nın mücadele edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Macaristan, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu - Son Dakika

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