Erkekler Kupa Voley'de dörtlü finalde Halkbank Galatasaray'la eşleşti - Son Dakika
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Erkekler Kupa Voley'de dörtlü finalde Halkbank Galatasaray'la eşleşti

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları sona erdi; Halkbank, Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart ve Spor Toto dörtlü finale yükseldi. Dörtlü finalde Ziraat Bankkart-Spor Toto ile Galatasaray Madeş Mobilya-Halkbank eşleşmeleri oluştu.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final etabı bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenen Halkbank, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart ile Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yenen Spor Toto takımları adlarını dörtlü finale yazdırdı.

2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Galatasaray Madeş Mobilya-Halkbank

Kaynak: AA
GalatasarayHalkbankSigortaSporSon Dakika

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