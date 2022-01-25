Erman Kunter, basketboldaki deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı

Basketbolun tecrübeli başantrenörlerinden Erman Kunter, deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa'da da başantrenörlük yapan Kunter, Öğretmen Akademisi Vakfının (ÖRAV) uzun yıllardır düzenlediği ÖRAV sohbetlerinde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bir sporcunun sahip olması gereken en önemli nitelikler arasında yer alan dayanıklılığın önemine değinen Kunter, "Hazırlığınızı en iyi şeyin olması için yapacaksınız. En iyinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı da bir planınızın olması gerekiyor. Ben buna 'Sayfayı çevirmeyi bilmek' diyorum. Aynı sayfada kalırsanız kaybedersiniz, kazanmanız mümkün değil. Sporcu için bir galibiyet olabilir, öğrenci için bir imtihan olabilir. Kaybettiğinizde de kazandığınızda da sayfayı çevirmeyi bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Spor ve eğitim ilişkisinin önemine dikkati çeken Kunter, sporculara liderlik etmenin formülleriyle dayanıklılık ve yılmazlık becerileri hakkında da görüşlerini aktardı.