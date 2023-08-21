Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar sunucuyu hayrete düşürdü - Son Dakika

Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar sunucuyu hayrete düşürdü

Son Güncelleme: 21.08.2023 15:15

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Evrim Akın'ın sunduğu program için Bodrum'daki yazlığının kapılarını açtı. Toroğlu'nun yatak odasında Afrika'dan getirdiği sopa, Güney Kore'den aldığı cop ve göz yaşartıcı sprey bulunması Akın'ı oldukça şaşırttı.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, oyuncu Evrim Akın'ın sunduğu program için Bodrum'daki yazlığının kapılarını açtı. Toroğlu'nun yatak odasında aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cop, göz yaşartıcı sprey ve tokmak bulunan yatak odası için Evrim Akın, "Bun burada stres olurum" yorumunu yaptı.

AFRİKA'DAN SOPA, GÜNEY KORE'DEN COP ALDI

Erman Toroğlu, Kanal D'de yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk oldu. Ünlü yorumcunun, evine hırsız girmesi ihtimaline karşı yatak odasında aldığı önlemler dikkat çekti. Toroğlu'nun yatak odasında Afrika'dan getirdiği sopa, Güney Kore'den aldığı cop ve göz yaşartıcı sprey bulunduğu görüldü.

SUNUCU ŞAŞTI KALDI

Yatak odasından çıkanlar karşısında oldukça şaşırmış olduğu görülen Evrim Akın, "Ben yaşayamam böyle, stres olurum." dedi.

Erman Toroğlu, Evrim Akın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar sunucuyu hayrete düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar sunucuyu hayrete düşürdü - Son Dakika
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