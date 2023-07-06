İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü

U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yapılan madalya töreni sırasında İstiklal Marşı okunurken, Ermeni hakem Nazik Avdalyan'ın ayakta beklememesi ve telefonuyla oynaması büyük tepki çekmişti. Avdalyan'ın bu hareketi cezasız kalmadı ve as hakemlikten düşürülerek yedek hakemlik görevine getirildi.

MELEK ŞAHİN, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 40 Kiloda yarışan Yağmur Melek Şahin, Koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

EZGİ KILIÇ'TAN DA 3 ALTIN MADALYA GELDİ

Yıldızlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden Ezgi Kılıç ise koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk derecelerle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.