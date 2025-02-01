Eroğlu: Birlikte Oynamak Oyun Felsefemiz - Son Dakika
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Spor

Eroğlu: Birlikte Oynamak Oyun Felsefemiz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, IğdırFK maçında takım olmanın önemini vurguladı.

01.02.2025 19:15
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- Hüseyin Eroğlu: "En güvendiğimiz oyun felsefemiz birlikte oynamak"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Iğdır FK müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Karşımızda Iğdır vardı hem oyuncu kalitesi hem de yaptıkları transferler ister istemez tabii ki zorlu rakip olduğunu gösteriyordu. Bizim en güvendiğimiz oyun felsefemiz birlikte oynamak, takım olmak bizim için büyük bir şey" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "10 puan toplamıştık geldiğimizden beri. Gol yememiştik, bugün de kazanmak istiyorduk ki yukarıya daha çok yaklaşalım. Oyunun başında bulduğumuz gol bizim için bir artıydı ki çok istekli çok coşkulu başladık. Karşımızda Iğdır vardı hem oyuncu kalitesi hem de yaptıkları transferler ister istemez tabii ki zorlu rakip olduğunu gösteriyordu. Onların bireysel yetenekli oyuncuları biraz daha fazlaydı. Bizim tabii ki en güvendiğimiz oyun felsefemiz birlikte oynamak, takım olmak bizim için büyük bir şey. Maçta tabii ki erken gelen golle öne geçtik. Duran toplarda çok etkiliydik, ilk yarıda geçişten yakaladığı gol pozisyonunu değerlendirseydik fark arttırma şansımız olacaktı. İkinci yarı bizim için savunmada kalmak ve rakibi hücuma sevk etmek planımızdı bunu bölüm bölüm yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu, Politika, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eroğlu: Birlikte Oynamak Oyun Felsefemiz - Son Dakika

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