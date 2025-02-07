Eroğlu: Puan kaybetmek bazen yaşanabiliyor

Spor

- Hüseyin Eroğlu: "Bugün kazanamadık ama bundan sonraki sürece olumlu yansıyacağını düşünüyorum"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Esenler Erokspor müsabakasının ardından, "Bazen puan kaybetmek yaşanabiliyor. Belki bugün kazanamadık ama bundan sonraki sürece olumlu yansıyacağını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyuncularımı bugün verdikleri mücadele için kutluyorum. Maçın ilk yarısında oyuna giremedik. Bir türlü rakibin yaptığı ilk alan baskısını kıramadık ve kaybettiğimiz toplar rakibe artı sağladı. Taç atışının ardından bir geçiş oyununda gol yedik. Golden sonra ritmi tutmak yerine oyun çok soğudu. Rakip de bunu iyi kullandı. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklik, gidişatta yaptığımız hamleler, formasyon değişikliği ile oyun üstünlüğünü elimize aldık. Özellikle topun bizde kaldığı bölümlerde rakibin dengesini bozarak gol pozisyonlarına girdik ve 1-1'i yakaladık. Oyun üstünlüğünü de ele aldık ama değerlendiremedik. Puan anlamında iyi bir gidişimiz vardı. Beş maçta elde ettiğimiz 13 puan önemliydi ama rakibimiz deplasmanda başarılı bir takım. Kazansak çok güzel olacaktı. İki puan kaybettik bunun için üzgünüz. Bazen puan kaybetmek yaşanabiliyor. Belki bugün kazanamadık ama bundan sonraki sürece olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı. Hemen toparlanıp çarşamba günü oynayacağımız Erzurumspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Erokspor'a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.