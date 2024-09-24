Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 Yendi

Esenler Erokspor, 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller İdris ve Mame Faye'den.

24.09.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci Abdülsamed topu çeldi. Boşta kalan topu kale önünde İdris filelere gönderdi. 1-0

51. dakikada İdris'in sol taraftan ortasında kaleciden seken topa Fernandes'in gelişine vuruşunda kaleci Abdülsamed, yerden sağına gelen topu son anda kornere çeldi.

58. dakikada İdris'in ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda kaleciden seken topu Mame Faye tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

89. dakikada Erokspor savunmasının hatasında topu kapan Mehmet Güneş, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı yerden sert vuruşta topu kaleci Ercüment'in solundan filelerle buluşturdu. 2-1

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Oğuz Ceylan (Furkan Orak dk. 54), Nzaba (Sakıb Aytaç dk. 71), Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Mücahit Albayrak, Alper Kahraman, Berkay Aydoğmuş (Altar Han Hidayetoğlu dk. 61), İdris Furat, Faye (Abuzer Gaffar Toplu dk. 71), Fernandes

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Oğulcan Kestane, Laine, Emir Atik, Muhammed Kahveci

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu (Enes Salik dk. 83), Emircan Bayrakdar, Yiğiy Ulaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman (Kerem Altunışık dk. 65), Burak Efe Yaz, Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Cengizhan Akgün (Mehmet Güneş dk. 65), Mehmet Emin Taştan, Umut Tanış (Mert Altıntaş dk. 77)

Yedekler: Muhammed Gök, Enes Savucu, Alperen araslan, Ömer Çağrı Ataş, Metehan Ünal, Osman Katipoğlu

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: İdris Furat (dk. 25), Mame Faye (dk.58) (Esenler Erokspor), Mehmet Güneş (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Nzaba, Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor), Umut Tanış (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Yerel Haberler, Trendyol, Esenler, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 ’İstediği kadar anırsın’ dedi sonra özür diledi Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi 'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi
21:42 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
20:51 Erdoğan’dan ABD’ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun
20:05 Tam 17 ton ele geçirildi ’Ya yakalanmasalardı’ dedirten görüntüler Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
10:56 Brezilya’da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti
10:45 Bilgi verildi Ballon d’Or’u Vinicius Junior kazanacak Bilgi verildi! Ballon d'Or'u Vinicius Junior kazanacak
10:44 Tam ölçekli savaş uyarısı gündemde Tam ölçekli savaş uyarısı gündemde
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 23:17:20. #1.13#
SON DAKİKA: Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement