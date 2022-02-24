Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti

24.02.2022 00:31

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor ile oynanan Süper Lig erteleme karşılaşmasında sakatlanan futbolcusu yerine oyuncu almayı unuttu. Sakatlanan Kitsiou'nun yerine kimse oyuna dahil olmayınca kenara gelen Gaziantep FK futbolcuları Bulut'u uyardı ve tecrübeli hoca hemen Oğuz Ceylan'ı oyuna dahil etti. Maç sonu basın toplantısına katılmayan Erol Bulut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.

Süper Lig'de yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK- Yeni Malatyaspor maçına teknik direkör Erol Bulut damga vurdu.

EROL BULUT'U FUTBOLCULAR UYARDI

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Gaziantep FK'de Stelios Kitsiou sakatlanarak oyun alanının dışına geldi. Oyuncu değiştirme hakkı bulunan Erol Bulut, oyuna kimseyi dahil etmedi. Bunun üzerine Gaziantep FK forması giyen futbolcular kenara gelerek Bulut'u, 'Hocam 10 kişiyiz değiştirsene' diyerek uyardı. Deneyimli hoca bunun üzerine hemen Oğuz Ceylan'ı oyuna aldı.

MAÇ SONU HASTANEYE GİTTİ

Mücadelenin ardından basın toplantısına katılmayan Erol Bulut'un ayağında bir sakatlık olduğu için hastaneye gittiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
00:10 Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 00:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement