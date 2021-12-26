Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!

Gaziantep FK bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor'un sahasında oynanan karşılaşmada tek golü 44. dakikada Maxim penaltıdan kaydetti.
Deplasmanda kazanamayan, evinde 5 maçlık zafer serisi yakalayan Rize'nin tılsımını Gaziantep bozdu. Gaziantep ise deplasmanda ilk kez kazandı. Üst üste 2 galibiyet ve 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Erol Bulut'un öğrencileri ise ligin ilk yarısını mutlu kapattı.
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