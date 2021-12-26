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Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı! - Son Dakika

Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!

26.12.2021 15:32
Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Rize'nin evindeki 5 maçlık galibiyet serisi bitti. Gaziantep ise yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı, üst üste 2. galibiyetini aldı.

Gaziantep FK bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor'un sahasında oynanan karşılaşmada tek golü 44. dakikada Maxim penaltıdan kaydetti.

Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı! Gaziantep seriye bağladı

İLKLERİN MAÇI

Deplasmanda kazanamayan, evinde 5 maçlık zafer serisi yakalayan Rize'nin tılsımını Gaziantep bozdu. Gaziantep ise deplasmanda ilk kez kazandı. Üst üste 2 galibiyet ve 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Erol Bulut'un öğrencileri ise ligin ilk yarısını mutlu kapattı.

Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı! Gaziantep seriye bağladı
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Gaziantep FK, Erol Bulut, Gaziantep, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı! - Son Dakika
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