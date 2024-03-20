Ersen Martin\'in cenazesi yarın İzmir\'de defnedilecek

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Premier Lig'e çıkmayı hedefliyor

Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, takımıyla Premier Lig'de mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi. Rosenior, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i çalıştırdığını ve Premier Lig'in her zaman rüyalarını süslediğini belirtti. Ayrıca, Türk oyuncular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür hakkında olumlu düşüncelerini paylaşarak, Acun Ilıcalı ile olan uyumlarının muhteşem olduğunu ifade etti.