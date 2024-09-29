Ersun Yanal\'dan Negatif Sonuç Analizi

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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, pozitif kazançlarla sahadan ayrılmadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün bir takım pozitif kazançlarla sahada bulmak isterdik ama maalesef bugün çok yüksek pozitif kazançlarla sahadan ayrıldık diyemem ama negatif sonuçların bize vereceği fırsatları da değerlendirmek adına onları bir fırsat olarak kullanıp yaptığımız hataları tekrarlamamak adına belki bir fırsattır. Özellikle takımın enerjisini, oyuna koymuş olduğu oyunu, oyuncuların kalitesindeki yüksek enerjiyi bugün göremedik. Bunu sağlamak zorundayız. Bunu takıma kazandırmak zorundayız. Çünkü duygusuz ve enerjisiz bir oyun her zaman sorun çıkarır. Duygusuz ve enerjisiz oyunu ortadan kaldırmanın yolları var. Bunu takım içinde de konuşup halledebileceğinizi düşünüyorum. Şu anda önümüzdeki maça artık odaklanmalı ve en kısa sürede bunu yapmalıyız. Toplamda iki gol yiyen takım, bugün iki gol yedi. İki gol atan takımdan iki gol yedi. Bunun mutlaka sonuçlarını negatif gerçekleşen sonuçlarını pozitife çeviren bir fırsat olarak kullanabiliriz. Ben olumluya odaklanmak istiyorum. Sonuca etki edecek yani lige etki edecek puan açısından avantajlı kaldık sadece güzel olan oydu" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA