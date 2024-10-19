Ersun Yanal: Hedefimiz Oynadığımız Oyunu Tekrar Etmek - Son Dakika
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Spor

Ersun Yanal: Hedefimiz Oynadığımız Oyunu Tekrar Etmek

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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın oyununu devam ettirmeyi hedefliyor.

19.10.2024 20:30
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- Ersun Yanal: "Oynadığımız oyunu tekrarlayabilmek birinci hedefimiz"

ANKARA - Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her takımda olduğu gibi diğer maçların sonucunu da kestirmek çok zor. İlginç bir lig oldu. Bu ligde oyunu tutturmak, bunu arka arkaya oynamak ve bu oynadığınız oyunu yeni kurulmuş bir takım olarak tekrarlayabilmek bizim birinci hedefimiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yanal, ligde birbirine yakın çok takımın olduğunu ve her takımın birbirinden puan alabileceğini belirterek, "Birbirine çok yakın seyreden, her takımın birbirinden puan aldığı bir lig yaşıyoruz. Bu ligin birbirine yakın takımları, ortalama takımların azlığını ortaya çıkartıyor. Bu konudaki deneyimlerimiz bize oyunun gerçeklerini de gösteriyor. Gençlerbirliği en az gol yiyen takımlardan biri. Fakat az gol atan takımlardan da biri. Her takımda olduğu gibi diğer maçların sonucunu da kestirmek çok zor. İlginç bir lig oldu. Bu ligde oyunu tutturmak, bunu arka arkaya oynamak ve bu oynadığınız oyunu yeni kurulmuş bir takım olarak tekrarlayabilmek bizim birinci hedefimiz. Oyuncuların iyi niyetinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Ersun Yanal, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersun Yanal: Hedefimiz Oynadığımız Oyunu Tekrar Etmek - Son Dakika

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