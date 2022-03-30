Erteleme maçında kazanan çıkmadı - Son Dakika
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Erteleme maçında kazanan çıkmadı

30.03.2022 17:58
Erteleme maçında kazanan çıkmadı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubu'nun 16. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Takımı, sahasında Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ile 42-42 berbere kaldı.

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubu'nun 16. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Takımı, sahasında Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ile 42-42 berbere kaldı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü etkili başladı. İlk yarının son 5 dakikasına konuk ekip önde girdi. Bu dakikadan sonra oyuna üstünlüğünü koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk yarıyı 24-22 önde tamamladı. İkinci yarı iki ekibin de karşılıklı golleriyle geçti ve karşılaşma 42-42 sona erdi. Erteleme maçında birer puanla sahadan ayrılan takımlardan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor puanını 12'ye çıkardı ve ligi 6. sırada tamamladı. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise 10 puanla ligi 8. sırada bitirdi. - YOZGAT

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Halk Eğitim Merkezi, Hentbol, Yozgat, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erteleme maçında kazanan çıkmadı - Son Dakika
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