Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu - Son Dakika
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

29.01.2026 15:49
Ünlü spor spikeri Ertem Şener, son zamanlarda zayıfladığı için hakkında çıkan ''hasta'' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Ünlü spor spikeri ve program sunucusu Ertem Şener, son dönemde zayıflaması sonrası ortaya atılan "hasta olduğu" yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"HASTA DEĞİLİM, AKSİNE ÇOK SAĞLIKLIYIM"

Ertem Şener, kontrollü şekilde kilo verdiğini ve bunu düzenli yürüyüşlerle gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Hasta değilim. Şükürler olsun ki çok da sağlıklıyım çünkü zayıfladım" dedi. Zayıflamanın bir sağlık sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Şener, kilolu olmanın daha büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

YOĞUN TEMPOYU HATIRLATTI

Şener, hasta olması durumunda bu tempoya dayanmasının mümkün olmayacağını belirterek, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yerinde takip ettiğini, hafta sonları ise Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarını sunduğunu hatırlattı. Ayrıca her gün YouTube kanalında yayınlara çıktığını ifade etti.

"TATLI YORGUNLUKLARIM VAR"

Açıklamasında yoğun tempoya rağmen iyi hissettiğini söyleyen Şener, "En az futbolcular kadar yoruluyorum ama bu tatlı yorgunluklar. Çok iyiyim, şükürler olsun" ifadelerini kullandı. İlgi ve sorular için takipçilerine teşekkür etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mh459267 Mh459267:
    KENDİNİZİ GALATASAY' A FAZLA KAPTIRMAYIN SAĞLIĞINI ETKİLEMESİN FAZLA HIRS VE HEYECAN YAPMAYA GEREK YOK SAKİN TARTIŞIN SAĞLIĞIN İYİ OLSUN DA FOTOĞRAF ÇOK ZAYIFLAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR. 0 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Hasta ise erkenden gider. Hepimizin gideceği yer aynı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
