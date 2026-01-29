Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Ünlü spor spikeri ve program sunucusu Ertem Şener, son dönemde zayıflaması sonrası ortaya atılan "hasta olduğu" yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Ertem Şener, kontrollü şekilde kilo verdiğini ve bunu düzenli yürüyüşlerle gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Hasta değilim. Şükürler olsun ki çok da sağlıklıyım çünkü zayıfladım" dedi. Zayıflamanın bir sağlık sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Şener, kilolu olmanın daha büyük risk taşıdığına dikkat çekti.
Şener, hasta olması durumunda bu tempoya dayanmasının mümkün olmayacağını belirterek, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yerinde takip ettiğini, hafta sonları ise Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarını sunduğunu hatırlattı. Ayrıca her gün YouTube kanalında yayınlara çıktığını ifade etti.
Açıklamasında yoğun tempoya rağmen iyi hissettiğini söyleyen Şener, "En az futbolcular kadar yoruluyorum ama bu tatlı yorgunluklar. Çok iyiyim, şükürler olsun" ifadelerini kullandı. İlgi ve sorular için takipçilerine teşekkür etti.
