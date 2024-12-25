Erten Gazi İtalya'ya Transfer Oldu

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Erten Gazi, İtalya'nın Dinamo Sassari takımına transfer oldu.
Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, kariyerini İtalya'da sürdürecek.
İtalya temsilcisinden yapılan açıklamada, Erten Gazi'yle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Milli oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı.
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