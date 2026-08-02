Ertuğrul Doğan: "Bizim taşıdığımız Trabzonspor’un şerefli armasıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ertuğrul Doğan: "Bizim taşıdığımız Trabzonspor’un şerefli armasıdır"

Ertuğrul Doğan: "Bizim taşıdığımız Trabzonspor’un şerefli armasıdır"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün taşıdığı sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Bizim taşıdığımız Trabzonspor’un şerefli armasıdır" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün taşıdığı sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır" dedi.

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümüyle bordo-mavili kulübün Süper Lig'de kazandığı ilk şampiyonluğun 50. yılı dolayısıyla Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ertuğrul Doğan: "Hayal denilen hedefleri gerçeğe dönüştürdük"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek yönetim olarak tüm güçlerini kulübün başarısı için harcadıklarını söyledi. Taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Doğan, "Biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Camiaya gönül veren herkes şunu bilmelidir ki biz Trabzonspor ile yaşıyoruz. Enerjimizin tamamını Trabzonspor için harcıyoruz. Göreve geldiğimizde hayal olarak görülen hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı yarınlar için canla başla çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu ateşi daha da büyütmek ve gelecek nesillere teslim etmektir" ifadelerini kullandı.

Mahmut Ören: "En kıymetli emanetimiz Trabzonspor'dur"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili armanın anlamına dikkat çekerek, "Nerede bordo-mavi forma ve atan bir kalp varsa Trabzonspor oradadır. Bu arma gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli emanetimizdir. Sevelim ve birlik olalım. Trabzonspor'a sahip çıkmak şehrin kültürüne ve hafızasına sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Ahmet Metin Genç: "Trabzonspor bu şehrin karakteridir"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de günün Trabzon için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Trabzonspor'un yalnızca sportif başarılarla değil, şehrin mücadele ruhuyla özdeşleşen bir değer olduğunu söyledi. Genç, "Bugün Trabzon için büyük bir gurur günüdür. Kazanılan kupalar sadece bir futbol kulübünün başarısını ifade etmiyor aynı zamanda bu şehrin karakterini ve güce karşı verdiği mücadeleyi temsil ediyor" dedi.

Birlik mesajı ve şampiyonluk çağrısı

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Genç, ikinci 50 yılda yeni başarı hikayeleri yazılması gerektiğini belirterek, "Bize bu şanlı tarihi emanet edenlerin manevi hatırasına sahip çıkmak için ikinci 50 yılda birbirimize daha sıkı sarılmalı, tüm zorluklara karşı mücadele ederek Başkanımız Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzonspor'u yeniden şampiyonluğa taşımalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan: 'Bizim taşıdığımız Trabzonspor’un şerefli armasıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:37
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:51:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ertuğrul Doğan: "Bizim taşıdığımız Trabzonspor’un şerefli armasıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.