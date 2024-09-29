Ertuğrul Doğan'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan'dan Hakem Eleştirisi

Trabzonspor Başkanı Doğan, hakem hatalarını adaletsizlik olarak nitelendirerek MHK'yi uyardı.

29.09.2024 21:16
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Merkez Hakem Kurulunun artık adaletin gereğini yapması gerektiğini belirtti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-TÜMOSAN??????? Konyaspor maçını değerlendirdi.

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının camianın sabrını taşırdığını belirten Doğan, "Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika

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