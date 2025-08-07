Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye Ziyaret - Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye Ziyaret

Ertuğrul Doğan\'dan TFF\'ye Ziyaret
07.08.2025 20:54
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündemde öne çıkan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz tarihinde yapılan genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı bir kez daha tebrik ederek başarılar diledi ve kendisine A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

