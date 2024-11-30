Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu İbra Edildi

Spor

- Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu ibra edildi

TRABZON - Trabzonspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda, Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

Trabzonspor'da Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü seçimli genel kurulda, Ertuğrul Doğan seçime tek listeyle girecek. Bugün yapılan toplantıda Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

Genel kurulda 9 bin 906 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.