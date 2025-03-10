Ertuğrul Sağlam Kocaeli'ye Döndü - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam Kocaeli'ye Döndü

Ertuğrul Sağlam Kocaeli\'ye Döndü

Eski teknik direktör Sağlam, Kocaelispor şapkası ve tişörtü hediye ederek özel bireylerle buluştu.

10.03.2025 19:48
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Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor'un aralık ayının ortasına kadar teknik patronluğunu yapan Ertuğrul Sağlam haftalar sonra davet üzerine kente geldi. Özel bireylerle futbolu masaya yatıran Sağlam, Kocaelispor tişörtü ve şapkası hediye etti.

Geçen sezon ikinci kez Kocaelispor'un başına geçen ve bu sezon aralık ayının ortasında istifasını açıklayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam uzun zaman sonra Kocaeli'ye geldi. Sağlam, teknik direktörlük yaptığı dönemde kendisini ziyaret eden Karamürsel Meslek Edindirme Merkezi'ni iade-i ziyaret sözünü tuttu. Kurum idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin davetini kırmayan Sağlam merkezde özel bireylerle uzun süre vakit geçirdi, bol bol futbol üzerine sohbet etti. Öğrencilere Kocaelispor şapkası ve tişörtü hediye eden Sağlam imza taleplerini de geri çevirdi. Dezavantajlı bireylerle geçirdiği vakitle ilgili olarak paylaşımda bulunan Sağlam, "Dostlarımızı ziyaret ettik. Herkese selamları var" dedi.

Kurum yetkilileri ise Sağlam'a kendilerine verdiği değer ve ayırdığı zaman için teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam Kocaeli'ye Döndü - Son Dakika

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