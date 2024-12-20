Ertuğrul Sağlam Kocaelispor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam Kocaelispor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kişisel nedenlerle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Takımın hedeflenen şampiyonluk yolunda ilerlerken yaşanan saha dışı konulara dikkat çekti.

20.12.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sağlam, "Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli. Maalesef kulüp başkanının Esenler Erok maçı sonrası yaptığı açıklamalar fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını göstermiştir. Ben tam 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarımı hiçbir zaman aşmadım" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlam, yaptığı açıklamada, "Değerli Kocaelisporlular; hedeflenen şampiyonluk yolunda adım adım ilerlenen şu günlerde sessiz kalmamın mümkün olmadığı gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundayım. Net olarak bir kez daha belirtmek isterim ki; her zaman taraftarımızın mutluluğu benim için en önemli konulardan biridir. Futbolsever olarak herkes daha fazlasını ister. Bunu anlıyorum. Bazen bazı durumlardaysa daha fazlasına kolay ulaşılamaz. Sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yolumuza devam ederken ve ligde de 3'üncü sıradaki rakibimiz ile 4 puan fark oluşturmuşken maalesef bazı saha dışı konular gündemimizi meşgul eder hale gelmiştir. Bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizlik son derece üzücüdür. Sayın belediye başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim" diye konuştu.

'BU DURUMU PLANLI BİR ŞEKİLDE ESENLER EROKSPOR MAÇINI DA PROTESTO EDEREK YANSITTI'

Sağlam, "Üzülerek belirtmeliyim ki; taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken 'Hocanın gönderilme' konusunu gündeme getirenler bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erok maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti. Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli. Maalesef kulüp başkanının Esenler Erok maçı sonrası yaptığı açıklamalar fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını göstermiştir. Ben tam 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarımı hiçbir zaman aşmadım. Bugün de iyi giden bir sürecin art niyetli bir anlayışla adeta sabote edilmesine sessiz kalmam mümkün değil. Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibari ile maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Ligin geri kalan sürecinde Kocaelispor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam Kocaelispor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti - Son Dakika

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