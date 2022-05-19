ERÜ Spor Bilimleri'nden çifte şampiyonluk - Son Dakika
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ERÜ Spor Bilimleri'nden çifte şampiyonluk

19.05.2022 11:15
ERÜ Spor Bilimleri'nden çifte şampiyonluk

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Şenlikleri Basketbol Branşında hem öğrenci hem personel kategorisinde Spor Bilimleri Fakültesi yenilgisiz şampiyon oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Şenlikleri Basketbol Branşında hem öğrenci hem personel kategorisinde Spor Bilimleri Fakültesi yenilgisiz şampiyon oldu.

Erciyes Üniversitesi Spor Şenlikleri'nde basketbol branşında Spor Bilimleri Fakültesi her iki kategoride yenilgi yüzü görmeden şampiyon oldu. Konu ile ilgili değerlendirme yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Hem öğrenci hem de personel kategorisinde yenilgisiz şampiyon olmak bizleri çok mutlu etti. Şenlik çerçevesindeki tüm maçlar Fair Play çerçevesinde ve centilmence geçti. Kazanmak ve kaybetmekten daha çok basketbola gönül vermiş üniversite öğrencilerimizi ve akademik personelimizi bir araya getirmeyi, eğlenceli vakit geçirmeyi amaçlayan spor şenlikleri; bu sene de geniş katılımla tamamlandı. Turnuvanın düzenlenmesine destek olan herkese ve katılan tüm takımlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

ERÜ Spor Bilimleri'nden çifte şampiyonluk
ERÜ Spor Bilimleri'nden çifte şampiyonluk
ERÜ Spor Bilimleri'nden çifte şampiyonluk

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Kaynak: İHA

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