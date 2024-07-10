Erzincan Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
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Spor

Erzincan Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Erzincan Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Erzincan Belediyesi'nin çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği yaz spor okullarında eğitimler başladı.

10.07.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Her yıl yüzlerce çocuğu spor okullarında bir araya getiren Erzincan Belediyesi'nin 9 branşta açtığı yaz spor okulları başladı.

Erzincan Belediyesi'nin çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği yaz spor okullarında eğitimler başladı.

Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda verilen kurslarla yüzlerce çocuğa kapılarını açan Erzincan Belediyesi yaz spor okulları ile tatil döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatıyor.

Gerçekleşen yaz spor okullarında 7 ile 14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak yaşlarına uygun şekilde eğitimler veriliyor.

Eylül ayına kadar devam edecek olan yaz spor okullarında futbol, dart, bocce, tenis, plates, fitness, karate, taekvondo ve basketbol branşlarında düzenlenen kurslarda, çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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