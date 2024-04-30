Spor

Erzincan'da düzenlenen Okullararası Bocce Müsabakalarında, Tercan Anadolu Lisesi kızları il birincisi oldu.

Okul Sporları kapsamında Erzincan Yaşar Erkan Bocce Sahasında düzenlenen Okullararası Bocce Müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalarda madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, rakipleri karşısında ter döktü.

Tercan Anadolu Lisesi kızları boccede birinci olurken 24-25 mayısta Trabzon'da düzenlenecek bölge müsabakalarında Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı.

Tercan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Seval Çalık, "Çalışmalarımızı büyük bir özveriyle devam ettirdik ve il birinci olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızı sürdürerek Trabzon bölge müsabakalarında başarılı olarak Aydın'da düzenlenecek Türkiye finallerine gitmek istiyoruz." dedi. - ERZİNCAN