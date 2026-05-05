Erzincan'da Floor Curling Mücadelesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Floor Curling Mücadelesi Başladı

05.05.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 ilden 180 sporcunun katıldığı Floor Curling Küçükler Grup Birinciliği başladı, 4 takım Türkiye Finalleri'ne gidecek.

Erzincan'da 20 ilden 180 sporcunun katıldığı Floor Curling Küçükler Grup Birinciliği Müsabakaları başladı.

Yaşar Erkan Spor Salonunda 20 ilden 180 sporcunun 60 takım halinde katıldığı müsabakalarda küçükler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalar açılış seremonisi ile başladı.

Türkiye Curling Federasyonu Floor Curling Yönetim Kurul Üyesi Şeyda Zengin, burada yaptığı konuşmada, müsabakaların 4 grup merkezinde eş zamanlı başladığını söyledi.

Müsabakaların 4 gün süreceğini belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Müsabakaların sonunda Türkiye Finallerine gidecek dört takımı belirlemiş olacağız. Floor Curling bir nezaket oyunudur. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi yetkin ve erdemli bireylerin sporun ve sanatın her alanında sahalarda görebilmek. Curling ruhu da bunu çok destekleyen bir spor. Çünkü bizim için her zaman nezaket rekabetten daha değerli. Tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum."

Curling İl Temsilcisi Yağmur Alparslan da bu sporun temel özelliğinin taktik, teknik ve stratejik olarak bilinçlenmelerini sağladığını belirterek, "Bu spor bununla beraber sporcuların el ve göğüs koordinasyonu becerilerini de artırıyor. Sporcularımız bu sporda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar." dedi.

Dört gün sürecek olan müsabakaların ardından derece alan 4 takım haziran ayında Sivas'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan'da Floor Curling Mücadelesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:14:29. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Floor Curling Mücadelesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.