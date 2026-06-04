Erzincan\'da Kız Futbol Takımları Başarı Elde Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "5x5 Futbol Sokaklar Bizim" Futbol Turnuvası'nda dereceye giren kız futbol takımları, Erzincan'ı bölge müsabakalarında temsil etme hakkı elde etti.

Turnuvada Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü birinci olurken, Erzincan Spor Lisesi Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı. Her iki takım da elde ettikleri başarıyla bölge turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Takımların gösterdiği performansın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, sporcular ile teknik direktör Hakan Or tebrik edildi.

Turnuvada üçüncü olan Erzincan Gençler Birliği sporcuları ve kulüp başkanı Ali Aksu da centilmence mücadelelerinden dolayı kutlandı.

Ayrıca organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticisi Gani Ersoy ile spor uzmanları Yavuz Tekcan, Ertuğrul Ekineken ve Burhan Kılıç'a teşekkür edildi. - ERZİNCAN